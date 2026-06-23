L.elettorale, Meloni: è per stabilità Italia, devastante tornare indietro

Roma, 23 giu. (askanews) – “Fermo restando che” la riforma della legge elettorale “è un’iniziativa del Parlamento”, io “sono d’accordo” perché “sarebbe un peccato tornare indietro”, anzi sarebbe “devastante”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro a ‘Il giorno della Verità’.

“Oggi a commento delle dimissioni di Kir Starmer, e io in tre anni vedrò ora il terzo primo ministro britannico, Nigel Farage diceva siamo diventati l’Italia di qualche anno fa, cioè abbiamo un primo ministro che cambia ogni anno. Purtroppo è la verità, adesso io mi arrabbio sempre quando gli altri parlano di noi come esempio negativo, però è la verità. Oggi noi siamo visti come un’ancora di stabilità in un’Europa instabile. Ieri eravamo l’Italia instabile in un’Europa tendenzialmente stabile. Ora, io spero che l’Europa diventi più stabile, ma sicuramente non voglio che l’Italia torni a essere instabile”, ha aggiunto.