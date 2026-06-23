Maxi frode da 8 milioni sul carburante agricolo a Crotone, sequestri e 29 indagati

CROTONE (ITALPRESS) – Una maxi frode da oltre 8 milioni di euro legata all’uso illecito di gasolio agricolo a tassazione agevolata è stata scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e dalla Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I militari hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo di 8.139.265 euro su disponibilità finanziarie, immobili e veicoli riconducibili a 25 società (tra aziende agricole e depositi di carburante) e 29 persone fisiche. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, hanno smantellato due associazioni a delinquere con base nel crotonese e ramificazioni in altre province calabresi, in Veneto e in Germania. L’inchiesta è partita da un’analisi dell’Ufficio Antifrode delle Dogane su consumi anomali di carburante agevolato. Gli investigatori hanno così scoperto un collaudato sistema illecito: le aziende agricole ottenevano il gasolio a prezzi ridotti presentando falsi documenti all’ARCEA (l’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura) in cui si attestava il fittizio avvio di attività ad alto consumo, come le serre. Di fatto, però, il carburante veniva rivenduto “in nero” a soggetti non aventi diritto, tra cui autotrasportatori e ditte di movimento terra, coprendo i passaggi con fatture per operazioni inesistenti.

A conclusione delle indagini, i finanzieri hanno notificato l’avviso di garanzia e la chiusura delle indagini preliminari ai 29 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falsità ideologica, sottrazione al pagamento delle accise ed emissione di fatture false.

– foto da video Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).