Meloni: ho smesso di fumare dal 1° maggio nonostante sia periodo brutto

Roma, 23 giu. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro durante l’iniziativa ‘Il giorno de La Verità’ è tornata sulla sua decisione di smettere di fumare.

Certo non ha scelto un bel periodo, le è stato fatto notare. “Ma lei ne ha visto uno migliore dall’inizio di questa legislatura? Mi dica qual è stato quello tranquillo”, “prima o poi lo dovevo fare. Ho smesso il primo di maggio, sto tenendo, sono riuscita a non finire sulle cronache. Abbiamo fatto sparire tutto, sigarette, posacenere, accendini. Nessuno ci credeva perché ero abbastanza famosa per questa mia debolezza. Ma sono molto fiera, molto fiera di averlo fatto senza apparire sulle cronache. E l’ho fatto nonostante fosse un periodo difficile, perché sono dell’idea che quando hai un periodo brutto, tanto vale che ci inserisci tutte le cose brutte che devi fare, così te lo sei tolto ed è andata”.