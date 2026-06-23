Mondiali 2026, Canada e Svizzera in palio il primato del girone

(Adnkronos) – Un primato in palio per stabilire chi, tra Canada e Svizzera, staccherà il biglietto da prima della classe nel Gruppo B. Un girone che avrebbe potuto essere quello dell’Italia ma questa è un’altra storia. I padroni di casa, secondo gli esperti Sisal, devono rincorrere i rossocrociati nella gara secca sebbene David e compagni partano avanti per la vittoria nel raggruppamento: il successo della Svizzera è dato a 2,35, il trionfo del Canada a 3,40 mentre si scende a 3,00 per il pareggio. Canadesi che, a 1,60, vedono il primo posto rispetto agli svizzeri, offerti a 2,20: la formazione di Jesse Marsch, infatti, può contare su due risultati su tre avendo una differenza reti migliore degli avversari. Si preannuncia una sfida a viso aperto dove il Goal, a 1,72, si fa preferire al No Goal, offerto a 2,00. La Svizzera, a 1,85, appare favorita anche per sbloccare il match rispetto al Canada, dato a 2,30. Johan Manzambi, in gol a 5,00, è il nuovo gioiello elvetico e, dopo la doppietta alla Bosnia, è pronto a tornare nel tabellino dei marcatori. I padroni di casa, dal canto loro, si affidano a Jonathan David: il bomber bianconero, a 3,75, è pronto a prendersi la squadra sulle spalle.

Sfida non meno intensa quella che va in scena a Miami tra Scozia e Brasile. La Seleçao di Ancelotti, per gli esperti Sisal, parte favoritissima a 1,36 rispetto all’8,50 degli Highlander mentre si scende a 5,00 per il pareggio. Bilancia che pende tutta dalla parte dei verdeoro in virtù, anche, di uno storico che parla chiarissimo: in 10 confronti, 8 vittorie brasiliane e due pareggi, l’ultimo dei quali datato 1974 durante i Mondiali tedeschi. Alisson, a 1,75, vede il secondo clean sheet consecutivo dopo quello con Haiti mentre chiunque difenderà la posta della Scozia, il Ct Steve Clarke è indeciso su chi schierare, dovrà fare gli straordinari: il portiere scozzese, che effettua almeno 4 parate, è ipotesi offerta a 5,50. Marquinos e compagni spingeranno subito sull’acceleratore tanto che vederli vincere entrambi i tempi è dato a 3,20. Occhio poi ai cartellini: la Tartan Army, a 1,75, è favorita per riceverne di più rispetto ai sudamericani, dati a 3,60. Due partite e altrettante reti: Vincius Junior si è preso il Brasile e sogna di portarlo fino in fondo al Mondiale. La stella del Real Madrid che sblocca la gara è dato a 4,50. Occhio però anche a Matheus Cunha, doppietta a Haiti, ancora a segno a 2,75. In casa Scozia è l’attaccante del Torino Che Adams, offerto a 6,00, l’uomo di maggior pericolo per Alisson e compagni.