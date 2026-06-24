Calcio, il tabellone di Coppa Italia, via il 9 agosto

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Roma, 24 giu. (askanews) – La Lega Calcio Serie A ha diramato il tabellone completo della Coppa Italia. In finale, c’è la possibilità di un incrocio tra Inter e Juventus, mentre Inter e Milan si potrebbero incrociare in semifinale. Questo tutto il percorso:
Turno preliminare – domenica 9 agosto 2026
Ascoli-Potenza, LR Vicenza-Catania, Arezzo-Union Brescia, Benevento-Ravenna
Trentaduesimi – domenica 16 agosto 2026
Genoa-Ascoli/Potenza, Catanzaro-Sudtirol, Lazio-Mantova, Lecce-Palermo*, Torino-Carrarese, Monza-Avellino, Cremonese-Sampdoria, Parma-LR Vicenza/Catania, Cagliari-Arezzo/Union Brescia, Hellas Verona-Virtus Entella, Sassuolo-Cesena, Frosinone-Juve Stabia, Udinese-Padova, Venezia-Modena, Pisa-Empoli, Fiorentina-Benevento/Ravenna
Sedicesimi – 2 e 15 settembre 2026
Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Udinese/Padova-Venezia/Modena
Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Ottavi di finale – 2 dicembre, 16 dicembre 2026 e 13 gennaio 2027
Inter contro la vincente di Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol
Bologna contro la vincente di Lazio/Mantova-Lecce/Palermo
Milan contro la vincente di Torino/Carrarese-Monza/Avellino
Como contro la vincente di Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania
Roma contro la vincente di Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella
Juventus contro la vincente di Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia
Atalanta contro la vincente di Udinese/Padova-Venezia/Modena
Napoli contro la vincente di Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna
Quarti di finale – 3 e 10 febbraio 2027
Area Inter-Bologna
Area Milan-Como
Area Roma-Juventus
Area Atalanta-Napoli
Semifinali – 3 marzo 2027 andata, 21 marzo 2027 ritorno
Vincente area Inter-Bologna contro vincente area Milan-Como
Vincente area Roma-Juventus contro vincente area Atalanta-Napoli
Finale – 19 maggio 2027
Finale tra le due vincenti delle semifinali.
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