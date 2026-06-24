Calcio, il tabellone di Coppa Italia, via il 9 agosto

Roma, 24 giu. (askanews) – La Lega Calcio Serie A ha diramato il tabellone completo della Coppa Italia. In finale, c’è la possibilità di un incrocio tra Inter e Juventus, mentre Inter e Milan si potrebbero incrociare in semifinale. Questo tutto il percorso:

Turno preliminare – domenica 9 agosto 2026

Ascoli-Potenza, LR Vicenza-Catania, Arezzo-Union Brescia, Benevento-Ravenna

Trentaduesimi – domenica 16 agosto 2026

Genoa-Ascoli/Potenza, Catanzaro-Sudtirol, Lazio-Mantova, Lecce-Palermo*, Torino-Carrarese, Monza-Avellino, Cremonese-Sampdoria, Parma-LR Vicenza/Catania, Cagliari-Arezzo/Union Brescia, Hellas Verona-Virtus Entella, Sassuolo-Cesena, Frosinone-Juve Stabia, Udinese-Padova, Venezia-Modena, Pisa-Empoli, Fiorentina-Benevento/Ravenna

Sedicesimi – 2 e 15 settembre 2026

Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol

Lazio/Mantova-Lecce/Palermo

Torino/Carrarese-Monza/Avellino

Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania

Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella

Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia

Udinese/Padova-Venezia/Modena

Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna

Ottavi di finale – 2 dicembre, 16 dicembre 2026 e 13 gennaio 2027

Inter contro la vincente di Genoa/Ascoli/Potenza-Catanzaro/Sudtirol

Bologna contro la vincente di Lazio/Mantova-Lecce/Palermo

Milan contro la vincente di Torino/Carrarese-Monza/Avellino

Como contro la vincente di Cremonese/Sampdoria-Parma/LR Vicenza/Catania

Roma contro la vincente di Cagliari/Arezzo/Union Brescia-Hellas Verona/Virtus Entella

Juventus contro la vincente di Sassuolo/Cesena-Frosinone/Juve Stabia

Atalanta contro la vincente di Udinese/Padova-Venezia/Modena

Napoli contro la vincente di Pisa/Empoli-Fiorentina/Benevento/Ravenna

Quarti di finale – 3 e 10 febbraio 2027

Area Inter-Bologna

Area Milan-Como

Area Roma-Juventus

Area Atalanta-Napoli

Semifinali – 3 marzo 2027 andata, 21 marzo 2027 ritorno

Vincente area Inter-Bologna contro vincente area Milan-Como

Vincente area Roma-Juventus contro vincente area Atalanta-Napoli

Finale – 19 maggio 2027

Finale tra le due vincenti delle semifinali.