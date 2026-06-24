Droga, Meloni: lavoriamo senza sosta per società libera da dipendenze

Milano, 24 giu. (askanews) – “Continueremo a lavorare senza sosta per costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza, perché sono sfide come queste che animano il nostro impegno e che definiscono ciò che siamo e intendiamo essere per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato in occasione della presentazione della Relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia.

“La relazione annuale al parlamento sulle dipendenze descrive un fenomeno in evoluzione: cambiano i consumi, le vecchie dipendenze si intrecciano alle nuove, emergono fragilità e problemi sconosciuti in passato, non solo tra i più giovani. E’ una realtà molto complessa che richiede un approccio a 360 gradi e il coraggio di risposte lungimiranti. Risposte che abbiamo tentato di dare in questi anni partendo dalle priorità. La questione delle risorse, ad esempio: con questo governo il sistema nazionale contro le dipendenze può contare sulla dotazione economica più robusta di sempre, oltre 160 milioni di euro solo nel 2025 risorse fondamentali per sbloccare le assunzioni nei SERT, sostenere il lavoro delle comunità di recupero, investire nei programmi di prevenzione e garantire la libertà di cura su tutto il territorio. Ma in questi anni non ci siamo limitati a stanziare più risorse pur fondamentali. Abbiamo costruito un nuovo metodo di lavoro basato sul confronto e sulla condivisione delle responsabilità. Lo abbiamo fatto con tutti coloro che sono impegnati ogni giorno in questo mondo: famiglie, scuole, servizi pubblici, comunità, università, forze di polizia, magistrati, media. Un gioco di squadra che ci ha permesso di sciogliere nodi irrisolti per anni e costruire risposte efficaci, ma ovviamente il lavoro non è finito a partire dal nuovo piano nazionale sulle dipendenze che stiamo definendo e individuerà gli obiettivi dei prossimi anni”.