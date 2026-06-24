Flotilla, gli abbracci per Centrone e Alberizia all’arrivo a Fiumicino

Roma, 24 giu. (askanews) – Domenico “Nico” Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia accolti dagli abbracci di attivisti, amici e familiari all’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo essere stati rilasciati martedì dalle Forze Armate Arabe Libiche (LAAF) affiliate al generale Khalifa Haftar. I due connazionali, rispettivamente di 33 e 67 anni, erano stati arrestati assieme ad altri 8 volontari internazionali il 24 maggio scorso, mentre tentavano di negoziare nei pressi di Sirte il passaggio del “Land Convoy”.A Fiumicino anche la sorella di Domenico Centrone, Maria Rosaria, che nei giorni scorsi aveva diffuso sui social un commosso appello video per chiedere la liberazione del fratello e per ringraziare le autorità italiane, e in particolare il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, per i loro sforzi.Con Centrone e Alberizia è sbarcato a Roma anche l’attivista uruguayano liberato Matias Rodriguez; sono infatti tutti transitati per Tunisi, insieme a un altro volontario, il tunisino Achraf Khoja.