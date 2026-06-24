Mattarella a giovani: ignorate seminatori discordia, prevalga spirito critico

Roma, 24 giu. (askanews) – “Quando si entra in una piattaforma social si ha spesso l’impressione di trovarsi di fronte a schieramenti contrapposti, ciascuno dei quali porta una sua verità assoluta e inscalfibile. In questo modo diventa difficile, se non addirittura escluso, il dialogo. Lo spirito critico significa invece la capacità di discutere e di porre in discussione anche le proprie convinzioni, di valutare in modo aperto anche le idee degli altri, tendere a fare e a porsi domande anzichè presentare soltanto risposte pre-confezionate”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conversando con il giornalista e news creator Francesco Oggiano in un video su Instagram in una iniziativa in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica.

Per questo, ha aggiunto il capo dello Stato nel colloquio, “i giovani hanno una facoltà decisiva, quella di rifiutare la ricerca dello scontro, di ignorare i seminatori di discordia, di odio e di dare vita a incontri digitali in cui lo spirito critico prevalga. In questo modo svilupperebbero anche un’importante, sana azione di bonifica dell’ambiente”.