Nato, Meloni: Europa si assuma responsabilità su difesa e sicurezza

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Roma, 24 giu. (askanews) – “Partiamo chiaramente tutti dalla
stessa consapevolezza l’Europa deve assumersi le proprie
responsabilità in termini di difesa e di sicurezza portando
avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una
componente europea più solida dell’alleanza atlantica, più forte
in un’ottica di complementarietà con la colonna americana,
valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la
nascita di un robusta base industriale europea”. Lo ha detto la
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le
dichiarazioni con gli altri leader al termine dell’incontro in
formato E5 a Berlino.
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