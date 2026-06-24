Nato, Meloni: Europa si assuma responsabilità su difesa e sicurezza

Roma, 24 giu. (askanews) – “Partiamo chiaramente tutti dalla

stessa consapevolezza l’Europa deve assumersi le proprie

responsabilità in termini di difesa e di sicurezza portando

avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una

componente europea più solida dell’alleanza atlantica, più forte

in un’ottica di complementarietà con la colonna americana,

valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la

nascita di un robusta base industriale europea”. Lo ha detto la

presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le

dichiarazioni con gli altri leader al termine dell’incontro in

formato E5 a Berlino.