Petrolio, il Brent sotto 76 dollari, torna a livelli pre guerra Iran

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Roma, 24 giu. (askanews) – Si accentuano ulteriormente i cali dei prezzi del petrolio questa mattina, al punto che il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord ha segnato un minimo di seduta sotto quota 76 dollari, a 75,53 dollari, in flessione del 2% su valori che non si registravano dal 27 febbraio, il giorno prima dell’inizio della guerra in Iran. Negli scambi dell’afterhours il West Texas intermediate è a sua volta in ribasso, un meno 1,88% a 71,83 dollari.
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