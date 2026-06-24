Sinner, ghiaccio sulla testa e gilet refrigerante: allarme caldo a Wimbledon

(Adnkronos) –

Allarme caldo a Wimbledon per Jannik Sinner? Oggi, mercoledì 24 giugno, il tennista azzurro ha battuto Cameron Norrie al ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, torneo esibizione che si svolge a Londra e che gli permetterà di prendere confidenza con l’erba prima dell’inizio dello Slam a cui arriva da campione in carica, in programma lunedì 29 giugno.

Sinner però, reduce dal malessere che lo ha colpito e, di fatto, eliminato al Roland Garros, sta facendo i conti con temperature altissime, che stanno caratterizzando non solo l’Inghilterra ma tutta l’Europa. Durante gli allenamenti infatti, l’azzurro è stato ‘pizzicato’ in panchina a mettersi una sacca del ghiaccio sulla testa. Ma non solo.

Sinner infatti ha indossato, durante gli allenamenti, un gilet refrigerante, per permettergli di non accusare eccessivamente il caldo e tenere sotto controllo le reazioni del corpo. Tutti segni però, piuttosto espliciti, di un calore che Sinner percepisce molto forte, e che potrebbe essere, ancora una volta, il suo vero avversario nella corsa al secondo titolo di Wimbledon.