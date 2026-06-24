Sostenibilità, Trasporto Unico Abruzzese vince l’’Uitp Award 2026′ con ‘La Verde’

(Adnkronos) – L’Abruzzo entra tra le eccellenze mondiali della mobilità sostenibile. Nella serata di ieri ‘Tua Abruzzo’ ha conquistato l’’Uitp Award 2026′, il più prestigioso riconoscimento internazionale nel settore del trasporto pubblico, grazie al progetto ‘La Verde – A Fully Electric BRT-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities’. La proclamazione è avvenuta a Bruxelles nell’ambito degli Uitp Awards 2026, organizzati dall’International Association of Public Transport (Uitp), la principale organizzazione mondiale del trasporto pubblico, che rappresenta oltre 2.000 operatori, istituzioni e aziende provenienti da più di 100 Paesi. ‘La Verde’ si è imposta nella categoria ‘Public Transport / Urban Mobility Strategy & Planning’, una delle più rilevanti dell’intera competizione internazionale, superando candidature finaliste provenienti da Germania, Colombia e Nord America. Per il sistema italiano della mobilità si tratta di un risultato di assoluto rilievo: un progetto sviluppato in Abruzzo viene indicato dalla più autorevole organizzazione mondiale del settore come una delle migliori esperienze internazionali nel campo della pianificazione e dell’innovazione del trasporto pubblico. La giuria internazionale ha premiato il progetto per la sua capacità di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e pianificazione urbana, riconoscendolo come modello replicabile per le città di medie dimensioni di tutto il mondo. Alla base del successo vi sono i tre elementi che l’Uitp considera decisivi per lo sviluppo dei moderni sistemi di trasporto pubblico elettrificato: corsia riservata, in grado di garantire velocità commerciale, affidabilità e competitività rispetto all’automobile privata; tecnologia In-Motion Charging (Imc), che consente ai filobus di ricaricare le batterie durante il servizio e di circolare anche in assenza di linea aerea; capacità concreta di favorire lo shift modale, trasferendo quote significative di mobilità dall’auto privata al trasporto pubblico.Una combinazione che ha consentito a “La Verde” di essere riconosciuta come una delle applicazioni più avanzate a livello mondiale nel settore del trasporto pubblico completamente elettrico.

“Il riconoscimento assegnato dall’Uitp rappresenta un risultato di straordinario valore per Tua e per l’intero Abruzzo. Non viene premiata soltanto un’infrastruttura, ma una visione di mobilità che ha saputo coniugare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e qualità del servizio pubblico. ‘La Verde’ – ha detto Gabriele De Angelis, presidente di Tua – dimostra come anche una regione di medie dimensioni possa sviluppare progetti capaci di competere e affermarsi sui più importanti palcoscenici internazionali. Questo premio appartiene ai lavoratori di Tua, alle istituzioni che hanno creduto nel progetto e ai cittadini che ogni giorno scelgono il trasporto pubblico. È la conferma che investire in mobilità sostenibile significa investire nel futuro dei territori e nella qualità della vita delle comunità”. Per Maximilian Di Pasquale, direttore generale Tua: “La vittoria dell’Uitp Award 2026 certifica a livello mondiale la validità del modello sviluppato da Tua. Il progetto ‘La Verde’ si basa sui tre pilastri che l’Uitp considera essenziali per il successo dei sistemi di trasporto pubblico moderni: corsia dedicata, tecnologia In-Motion Charging e capacità di generare un reale shift modale dall’automobile privata verso il trasporto collettivo. Aver ottenuto questo riconoscimento significa che il modello sviluppato in Abruzzo è oggi considerato una best practice internazionale per le città di medie dimensioni che intendono investire nella mobilità sostenibile”. Secondo Umberto D’Annuntiis, assessore regionale ai Trasporti: “la vittoria dell’Uitp Award 2026 rappresenta un riconoscimento internazionale che va ben oltre il valore tecnico dell’opera. È il risultato di una strategia regionale che negli ultimi anni ha scelto di investire con decisione nella mobilità sostenibile, nell’innovazione e nell’ammodernamento del trasporto pubblico. Oggi l’Abruzzo viene indicato come esempio di buona pianificazione e capacità realizzativa, dimostrando che anche le regioni non metropolitane possono diventare laboratori di eccellenza riconosciuti a livello mondiale. Questo premio rafforza la nostra convinzione che la mobilità debba essere uno strumento di sviluppo, coesione territoriale e competitività, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di rendere i nostri territori sempre più attrattivi e connessi”.

Il progetto premiato nasce dal recupero dell’ex tracciato ferroviario costiero tra Pescara e Montesilvano, trasformato in un moderno corridoio filoviario completamente elettrico ad alta capacità. Quello che per anni è stato al centro del dibattito locale è oggi riconosciuto dalla comunità internazionale come una soluzione concreta e innovativa per affrontare alcune delle principali sfide della mobilità contemporanea: riduzione delle emissioni, decarbonizzazione dei trasporti, efficienza energetica, rigenerazione urbana e competitività del trasporto pubblico. Con la vittoria dell’Uitp Award 2026, Tua e l’Abruzzo entrano ufficialmente nel ristretto novero delle realtà che contribuiscono a definire il futuro della mobilità sostenibile a livello mondiale.