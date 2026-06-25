Bezzecchi: “Mi scuso per l’episodio di Brno, è un’occasione per migliorarmi come persona”

(Adnkronos) – “Sì, sono sono contento di tornare in pista. Tutto quello che è successo nei giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. E’ un’occasione in più per cercare di migliorarmi come persona, finalmente adesso si torna in pista”. Il leader del mondiale MotoGp Marco Bezzecchi torna con queste parole sulla squalifica nel Gp della Repubblica Ceca per aver spinto e colpito un marshall dopo la caduta nella gara sprint.

“La stagione finora è stata molto bella, ci sono tanti rivali fortissimi -aggiunge il pilota romagnolo al microfono di Sky Sport da Assen-. Fortunatamente anche noi siamo stati della partita, quindi per adesso tutto bellissimo. Ovviamente è ancora lunga, però ci aspettano delle gare importanti come questa e il Sachsenring prima della pausa e, quindi, cerchiamo di fare bene”.

Bezzecchi chiude commentando l’approdo in Aprilia di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, che sarà il suo compagno di squadra dalla prossima stagione. “Sono contento ovviamente per tutta l’Aprilia, per tutta la nostra squadra, e ovviamente anche per Pecco. Secondo me sarà bello lavorare per davvero insieme, credo la nostra prima volta in MotoGP. Ma è bello anche oggi, perché comunque io e Jorge Martin abbiamo un bel rapporto: mi trovo bene e l’affinità della squadra è bella, quindi dobbiamo concentrarci su quest’anno e, ovviamente, essere contenti per l’anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest’anno”.