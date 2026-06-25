Biennale, Guatemala e l’eroismo silenzioso de “Las Invisibles”

Roma, 25 giu. – Il Guatemala torna alla 61° Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia con “Las Invisibles”, un progetto espositivo profondo e polifonico curato da Stefania Pieralice e Elsie Wunderlich. Ospitata nell’affascinante Spazio Berlendis a Cannaregio 6301, la mostra dà voce a chi, per secoli, è rimasto nell’ombra, trasformando il sacrificio quotidiano in un atto di resistenza culturale.Al centro della narrazione ci sono le donne delle comunità Maya: madri e mogli che offrono la propria esistenza alla collettività. Il loro gesto quotidiano – macinare il mais sul comal rovente – è un rito che nutre la famiglia ma logora il corpo, fino a cancellare le impronte digitali. “Le impronte svaniscono, portando via passato e futuro, ma ciò che resta è un’identità comunitaria incrollabile,” spiega la curatrice Stefania Pieralice, autrice di numerosi approfondimenti critici, pubblicati su riviste di settore, riguardanti il ruolo della donna in America Latina: “In queste donne, il silenzio non è assenza, ma uno spazio di moderazione etica e resilienza eroica.”La mostra si inserisce perfettamente nel tema della Biennale 2026, “In Minor Keys” di Koyo Kouoh. Le donne guatemalteche rappresentano quelle “tonalità minori”: ecosistemi sociali ricchissimi che sopravvivono all’interno di strutture politiche vaste e spesso oppressive. Le opere in mostra configurano snodi affettivi e mentali che ogni artista conosce e restituisce all’osservatore dove il percorso di liberazione, da un destino legato a una divisione dei ruoli, passa attraverso la consapevolezza che “Donna non si nasce, lo si diventa”, come scrive Simone de Beauvoir.