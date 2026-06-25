Cei, Zuppi: patto religioni prezioso come quello padri Costituenti

Roma, 25 giu. (askanews) – “Molto si sono chiesti, se le religioni fossero state unite prima, durante e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale e se i cristiani fossero stati uniti, per condannare quel paganesimo del nazismo. La divisione indebolisce”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale italiana, a margine della firma del Patto fra le religioni dal titolo: “La via italiana del dialogo. Le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale”.Zuppi ha ricordato anche che questo Patto tra religioni è in linea con il metodo usato nel patto tra i padri costituenti per la costituzione della Repubblica italiana.”Certamente, è il metodo che ha regalato questi 80 anni di fondamento comune. E oggi lo dirò anche al Presidente della Repubblica che ci riceverà. È il metodo anche nelle diversità. – ha aggiunto – C’erano allora come restano evidentemente tra le religioni, occorre invece cercare quello che unisce e, imparare a vivere insieme”.”Il sincretismo – ha aggiunto – c’è quando non c’è dialogo, allora sì che è pericoloso. Il relativismo c’è proprio perché si è dialogato troppo poco”, ha concluso Zuppi.