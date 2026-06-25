Centrosinistra, Delrio (Pd): noi diversi da M5s e Avs, non ha senso blocco

Roma, 25 giu. (askanews) – “Non ha senso parlare di blocco: quando si fanno le alleanze tutti devono avere uguale dignità. Non ci possono essere primogeniture di nessun tipo. E, soprattutto, non ha senso parlare di blocco perché il Pd deve fare il Pd. Noi siamo molto differenti da 5 Stelle e Avs e abbiamo un ruolo diverso nella coalizione. Siamo il partito più grande e abbiamo l’obbligo di dare un profilo di governo alla nostra presenza nella coalizione. Per essere davvero il perno dell’alleanza dobbiamo dimostrare di governare i problemi, quei problemi che oggi la destra alla Vannacci pensa di risolvere con formule a dir poco crudeli”. Così il senatore Dem, Graziano Delrio, in un’intervista al Corriere della sera.

“Prendiamo il tema dell’immigrazione, noi non possiamo solo indignarci per le parole di Vannacci ma dobbiamo proporre delle soluzioni. L’immigrazione è una grande benzina nel motore della destra. Noi dobbiamo combattere quella irregolare e spiegare che ci può essere solo quella regolare e perciò dobbiamo cambiare la fallimentare Bossi-Fini che, di fatto, impedisce gli ingressi regolari nel Paese come ben sanno le imprese”, ha spiegato.