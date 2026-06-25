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Mattarella: saggezza e lungimiranza da madri e padri Costituzione

| 25 Giugno 2026 11:25 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 25 giu. (askanews) – “Il percorso, il progresso che l’Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e, insieme, testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia a Montecitorio per gli 80 anni dell’assemblea costituente.

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