Mattarella: saggezza e lungimiranza da madri e padri Costituzione

Roma, 25 giu. (askanews) – “Il percorso, il progresso che l’Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e, insieme, testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia a Montecitorio per gli 80 anni dell’assemblea costituente.