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Meloni: al lavoro per libertà navigazione stretto di Hormuz

| 25 Giugno 2026 19:06 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 25 giu. (askanews) – “Sul Medio Oriente noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell’intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice Nato”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa ad Antibes, dove si svolge il vertice Italia-Francia.

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