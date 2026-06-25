Meloni: con Macron a volte non d’accordo, ma falso relazioni glaciali

Antibes, 25 giu. (askanews) – “Per quello che riguarda le nostre relazioni, io confesso mi sono un po’ divertita di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono i loro interesse nazionale, ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza, anche quando non si è d’accordo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa con il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del vertice intergovernativo ad Antibes.

“Credo che la cooperazione tra Italia e Francia dimostri che le nostre relazioni non sono state glaciali ma sono state relazioni tra persone serie che parlano di politica”, ha aggiunto.