MotoGp, Marquez rinnova con Ducati. Bagnaia spiega scelta Aprilia

Roma, 25 giu. (askanews) – Il giovedì di Assen è dominato dal mercato e dai rinnovi. Marc Marquez conferma la permanenza in Ducati per altre due stagioni, Francesco Bagnaia spiega le ragioni dell’accordo quadriennale con Aprilia a partire dal 2027, mentre Pedro Acosta si prepara alla nuova avventura in rosso accanto al campione spagnolo.

Marquez si dice soddisfatto della scelta di restare in Ducati: “Era quello che speravo. L’inverno non è stato semplice dopo l’infortunio in Indonesia, ma Ducati ha creduto in me e ha rispettato i miei tempi”. Lo spagnolo sottolinea come la priorità per il futuro sia continuare a divertirsi: “L’obiettivo più importante nei prossimi due anni è godermi gli ultimi anni della mia carriera. Voglio essere competitivo senza soffrire”. Sul Mondiale mantiene un profilo prudente: “Non so come, ma sono solo a 40 punti dal leader. È un regalo arrivato da qualche parte. Penserò davvero al campionato nella seconda parte della stagione”.

Il pluricampione del mondo ammette di non essere ancora al meglio fisicamente dopo i recenti problemi: “La prima parte della stagione è stata un disastro per la spalla, ma ora sto tornando a un livello accettabile”. Quanto ad Assen, pista storicamente poco favorevole, avverte: “Qui ho sempre fatto fatica, anche quando ero al massimo della forma”.

Bagnaia, invece, guarda al futuro con Aprilia. “Sono davvero contento di quello che succederà. Ho spinto tanto per avere un contratto a lunghissimo termine perché credo nel progetto”. Il piemontese spiega la durata inusuale dell’accordo: “Due anni sono già lunghi, quattro sono lunghissimi nel nostro sport. Con il nuovo regolamento servirà tempo per capire tutto”. Sul commiato dalla Ducati aggiunge: “Dopo otto anni era giusto dedicare un pensiero importante per dire addio. Ho vissuto i ricordi più belli della mia carriera in rosso”.

Tra i protagonisti della conferenza anche Acosta, che definisce il passaggio in Ducati “l’obiettivo che avevo programmato per la mia carriera”. Lo spagnolo evidenzia il rapporto con Marquez: “Voglio sfruttare la sua esperienza. È l’unico in griglia ad aver battagliato con Pedrosa, Rossi e Lorenzo”. Marquez ricambia gli elogi: “Pedro era uno dei migliori piloti sul mercato e sarà competitivo fin dall’inizio”.

In vista del weekend olandese, Bagnaia si mostra fiducioso: “Assen è una pista favorevole per me. Mi piace come si sta comportando la moto quest’anno e se faremo un altro passo avanti potremo lottare per la vittoria”.