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Palpeggia passante in pieno centro a Milano: arrestato per violenza sessuale

| 25 Giugno 2026 14:03 | 0 commenti

Palpeggia passante in pieno centro a Milano: arrestato per violenza sessuale

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un uomo di 24 anni, cittadino afgano, è stato arrestato per aver aggredito sessualmente una donna nel pieno centro di Milano. È successo ieri mattina poco dopo le 11 in piazza Cavour.  

La vittima, una trentenne italiana, stava andando al lavoro, quando è stata avvicinata da un giovane uomo. Ha pensato che volesse rapinarla e istintivamente ha stretto la borsa. Lui invece aveva altre intenzioni: l’ha presa da dietro e l’ha palpeggiata nelle parti intime.  

Un passante di 24 anni ha notato la scena ed è subito intervenuto, mettendo in fuga l’aggressore. Ha provato a inseguirlo e nel frattempo ha chiamato il 112. Gli agenti in moto del reparto Nibbio in breve tempo hanno raggiunto e bloccato in via Turati l’uomo.  

Il 24enne, irregolare e con precedenti, è stato riconosciuto dal passante intervenuto e dalla vittima, sotto choc e ancora in pianti, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere di San Vittore. 

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