Secondo giorno World Tech Conference, gli appuntamenti

(Adnkronos) – Prosegue la World Tech Conference con la seconda giornata dal titolo “La trasformazione in corso – Industria, Scienza, Sistemi Reali”, dedicata all’analisi delle profonde trasformazioni che stanno ridefinendo i modelli industriali, i sistemi produttivi e le infrastrutture strategiche a livello globale. La giornata del 25 giugno riunirà rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, leader industriali, ricercatori e accademici internazionali per discutere il ruolo delle tecnologie emergenti nello sviluppo economico, nella sicurezza e nella competitività dei sistemi Paese.

I lavori si sono aperti con la sessione plenaria “Technological Convergence in Complex Systems”, moderata dalla giornalista Barbara Carfagna, che vede il confronto tra istituzioni e industria sul tema della sovranità tecnologica e della gestione dei sistemi complessi. Interverranno Henna Virkkunen (Vice presidente della commissione Europea per la tecnologia) , Alessio Butti (Sotto segretario per la tecnologia e l’innovazione) e Pietro Labriola (Presidente ASSTEL). Alle ore 10:15, la riflessione proseguirà con “Humanity in the Loop: Trust, Ethics and Control”, affidata a Enrico Giovannini (Direttore scientifico ASviS), che approfondirà il rapporto tra innovazione tecnologica, fiducia, etica e controllo umano nell’era dell’intelligenza artificiale. Seguirà, alle ore 10:35, la sessione “Industry Meets Science – Energy, Nuclear and Critical Infrastructures”, dedicata alle sinergie tra ricerca scientifica e industria nei settori dell’energia, del nucleare e delle infrastrutture critiche. Sul palco saranno presenti Joanna Drake (Deputy Director-General) e Ilijc Albanese (Ingegnere quantistico TELUS).

Tra i momenti centrali della mattinata, la tavola rotonda “European Center for AI and Huge Infrastructures – Round Table 1P” riunirà esperti provenienti dal mondo accademico, della ricerca e delle istituzioni per discutere la creazione di infrastrutture europee strategiche dedicate all’intelligenza artificiale e ai grandi sistemi computazionali. Interverranno, tra gli altri, Michele Benini (Head of Energy System development), Paolo Branchini (Direttore INFN), Giuseppe Calabrò (Advisor for Energy Security Minister), Pierluigi Contucci (Professore di fisica e matematica a Bologna), Nicola Ippolito (Direttore della Nuclear Division Ministry), Stefano Leonardi (Professore La Sapienza).

Nel pomeriggio, alle ore 14:00, il matematico di fama mondiale Alain Connes sarà protagonista dell’intervista “Is AI Intelligent?”, condotta da Paola Catapano, offrendo una riflessione sul significato stesso di intelligenza nell’epoca delle macchine intelligenti.

La giornata si concluderà con il panel “Quantum and National Security: The Next Frontier”, moderato da Alessio Jacona, dedicato alle implicazioni strategiche delle tecnologie quantistiche per la sicurezza nazionale, la diplomazia, le infrastrutture digitali e la competitività internazionale. Al dibattito prenderanno parte Alessandra Michelini, Sergio Strozzi, Kim Jungsang, Livio Romano, Giuseppe Italiano, Marco Orlandi ed Emanuele Iannetti. La seconda giornata della World Tech Conference conferma il ruolo della manifestazione quale piattaforma internazionale di dialogo tra istituzioni, ricerca e industria, chiamate oggi a collaborare per governare la trasformazione tecnologica che sta cambiando il mondo.