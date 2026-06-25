Stati Uniti-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sfidano la Turchia ai Mondiali 2026. La Nazionale americana affronta quella allenata dal ct Vincenzo Montella nell’ultima giornata del girone D – in diretta tv e streaming. Gli Stati Uniti hanno già festeggiato la qualificazione ai sedicesimi di finale e guidano il gruppo al primo posto, mentre la Turchia è già sicura di essere eliminata.

La sfida tra Stati Uniti e Turchia è in programma venerdì 26 giugno alle 4 ora italiana. Le probabili formazioni:

Stati Uniti (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Berhalter; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Reyna. Ct. Pochettino

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella

Stati Uniti-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.