Strage Viareggio, condanna definitiva per Moretti: “Andrà in carcere”

Roma, 25 giu. (askanews) – Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. E’ la decisione dei giudici della IV sezione della Cassazione in merito al processo per la “strage di Viareggio” del 29 giugno 2009, l’incidente ferroviario in cui persero la vita 32 persone ed altre 130 rimasero ferite.

“Adesso dovrà andare in carcere”, hanno spiegato i difensori del manager.

Nei confronti del Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La Suprema corte ha anche riconosciuto la penale responsabilità, e confermato il giudizio di appello, per 10 altri imputati, tra cui l’ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario Elia, che ha avuto 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.