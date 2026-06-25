Taormina, al via la XX edizione del Nations Award – Thinkingreen

Roma, 25 giu. (askanews) – Al via la XX edizione del Nations Award – Thinkingreen, in programma a Taormina dal 25 al 27 giugno 2026. La manifestazione, che celebra il dialogo tra cinema, cultura, sostenibilità e impegno sociale, si arricchisce di nuovi prestigiosi ospiti italiani e internazionali e vede l’attrice Margherita Mazzucco nel ruolo di madrina dell’evento. Accanto a lei anche Madalina Ghenea, che si aggiungono ai protagonisti già annunciati, tra cui Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini, Alessandra Mastronardi,Michele Morrone, Ozge Ozpirincci e Zahi Hawass, uno degli archeologi più celebri al mondo, noto per le sue ricerche sull’antico Egitto e per le importanti scoperte legate a Tutankhamon, confermando la vocazione del Nations Award a riunire a Taormina grandi personalità del panorama artistico e culturale contemporaneo.

Margherita Mazzucco sarà una delle figure centrali dell’evento, avendo ricevuto l’incarico di madrina della manifestazione. L’attrice, diventata celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Elena Greco nella serie L’amica geniale, rappresenta una delle voci più interessanti della nuova generazione del cinema italiano. La sua presenza contribuirà a rafforzare il legame tra il festival e i giovani talenti, portando a Taormina uno sguardo contemporaneo e sensibile sui temi della cultura e dell’impegno sociale.

Tornerà inoltre al Nations Award anche Madalina Ghenea, attrice e modella romena attiva in numerose produzioni cinematografiche internazionali, che negli anni ha costruito una carriera tra cinema, televisione e moda, collaborando con importanti registi e affermandosi come una presenza di rilievo nel panorama artistico internazionale.

Anche quest’anno il programma prevede momenti di approfondimento dedicati ad alcune delle principali questioni ambientali al centro del dibattito internazionale: dall’emergenza climatica all’inquinamento, dalla gestione dei rifiuti al turismo sostenibile, fino al rapporto tra alimentazione, territorio e cambiamenti climatici.

Il Nations Award conferma così il proprio format, che unisce cinema, temi legati alla sostenibilità e valorizzazione del territorio siciliano, con Taormina al centro di un confronto tra cultura e questioni di attualità. La cerimonia conclusiva si terrà nella prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina sabato 27 giugno a partire dalle 21 e sarà condotta dall’attrice Barbara Tabita e dal giornalista Andrea Morandi.

I Nations Award – Thinkingreen, guidati da Michel Curatolo e la cui direzione artistica è curata da Marco Fallanca – si svolgono sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica e Regione Siciliana, con il patrocinio e il sostegno di Regione Siciliana, ARS e Parco Archeologico di Naxos; con il patrocinio del Comune di Taormina, Città Metropolitana di Messina, Fondazione Taormina, A.S.M., Fondazione Taormina Arte Sicilia, Università degli Studi di Messina, Ordine degli Architetti, Fondazione Architetti nel Mediterraneo Messina, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Ordine degli Ingegneri, Consiglio Notarile di Messina, Barcellona, Patti e Mistretta, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina e Tourism Bureau Messina.