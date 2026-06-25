Vertice Macron-Meloni: “Italia e Francia partner naturali e indispensabili”

(Adnkronos) – “Italia e Francia sono partner naturali e indispensabili”. Così il presidente francese Emmanuel Macron, parlando alla stampa al fianco della premier Giorgia Meloni, in chiusura del vertice integorvernativo Italia-Francia. “Oggetto del vertice era proiettare la nostra relazione verso il futuro, con obiettivi chiari – ha aggiunto il capo dell’Eliseo – era il senso anche del Trattato del Quirinale, che da cinque anni ha dato un quadro più ambizioso e concreto alla nostra collaborazione”.

Italia e Francia “rafforzano la cooperazione” nel settore energetico, ha poi spiegato il presidente francese. “E’ più necessario che mai rafforzare l’indipendenza energetica europea – ha detto il capo dell’Eliseo -. La Francia ha già molti anni fa fatto una scelta chiara sulla produzione di energia nucleare, e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare”.

“Voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e all’implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore nucleare Nuwar – ha aggiunto -. Vogliamo quindi costruire con l’Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore”.