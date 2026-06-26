Caldo estremo, anche domenica “bollino rosso” in 18 città

Roma, 26 giu. (askanews) – Non si placa l’ondata di afa e caldo torrido che sta investendo anche l’Italia.

Secondo l’aggiornamento quotidiano del Bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, oltre ad oggi e domani, anche domenica 28 giugno saranno 18 le città (sulle 27 considerate) da “bollino rosso”: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Oggi, 26 giugno, “bollino giallo” per altre 9 città (Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Trieste) e nessun “bollino arancione”.

Domani, sabato 27 giugno, “bollino arancione” per 4 città (Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo) e “bollino giallo” per altre 5 (Cagliari, Catania, Messina, Reggio Calabria e Trieste).

Domenica 28 giugno, oltre ai 18 “bollini rossi”, sono previste 6 città in “bollino arancione” (Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Trieste) e 3 in “bollino giallo” (Catania, Messina e Reggio Calabria).

Secondo la tabella dei livelli di rischio del Ministero della Salute, il “bollino giallo” (livello 1 di pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore: questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute; il “bollino arancione” (livello 2) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il “bollino rosso” (livello 3) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.