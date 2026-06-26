Droghe, Mattarella: sforzo corale per tutelare patrimonio giovani

Roma, 26 giu. (askanews) – “Il patrimonio principale di cui disponiamo è dato dalla generazione che sale: bambini, ragazzi, giovani, ne vorremmo anche di più. Averne cura, dare loro prospettive che li rassicurano è un fronte decisivo e il pericolo che viene dalla droga è talmente grande che richiede uno sforzo corale pubblico, privato, delle istituzioni, della società. Per questo ringrazio chi è impegnato su questo fronte con generosità nelle comunità, nella ricerca”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo al Quirina la cerimonia in occasione della Giornata mondiale contro le droghe.

“E’ un’opera straordinaria, anche il recupero di una sola persona per il valore incommensurabile che ha la persona, è un successo straordinario e inestimabile il recupero dei giovani: è un patrimonio che arrichisce il nostro paese”, ha aggiunto.