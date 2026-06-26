ICC 2026, a Bergamo il confronto sul futuro del costruire

Bergamo, 26 giu. (askanews) – Il futuro delle costruzioni passa da Bergamo. All’Italian Concrete Conference 2026 si sono incontrate ricerca, industria e progettazione per immaginare il settore dopo la stagione dei bonus edilizi e la conclusione del PNRR. Tre giorni di confronto sulle grandi sfide del costruire: sostenibilità, sicurezza, innovazione e nuove competenze. L’evento è stato organizzato da AICAP e CTE in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e con il supporto di Federbeton, la Federazione di Confindustria che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo.Le parole di Stefano Gallini, Presidente Federbeton: “Ci troviamo di fronte ad una sfida epocale: dobbiamo garantire materiali da costruzione duraturi, di qualità e sostenibili. La diviene ancor più fondamentale in quest’ottica, così come il dialogo con istituzioni e con le parti accademiche. La volontà è di continuare a lavorare proprio per continuare ad avere materiali edili di qualità.”L’innovazione dei materiali e il dialogo tra industria, ricerca e università diventano così il motore della trasformazione del settore.L’intervista a Enrico Nusiner, Presidente CTE: “Tra i temi principali, c’è proprio cosa accadrà al termine della stagione degli incentivi, con in prima fila il PNRR. Ci sono sia dei rischi, ma anche delle opportunità: bisogna investire in R&S, è fondamentale per il settore e sarà tra i temi chiave dell’incontro”.Una visione condivisa rafforzata dalla presenza dei rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali del calcestruzzo.Le parole di Camillo Nuti, Presidente AICAP: “La conoscenza della situazione internazionale e la nostra presenza è fondamentale per l’intero settore. Per un futuro radioso, non si può ignorare ciò che avviene al di fuori dell’Italia. Bisogna aggiornarsi continuamente ed esplorare la cultura internazionale.”Dalle infrastrutture alla decarbonizzazione, dalla digitalizzazione alla competitività del costruito, ICC 2026 ha. regalato una fotografia aggiornata di una filiera che guarda avanti. Un appuntamento che mette al centro crescita, sicurezza, sostenibilità e innovazione per costruire il futuro.