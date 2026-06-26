Mattarella “Abbiamo estremamente bisogno del protagonismo delle donne”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo appuntamento ormai tradizionale mi consente di verificare quanto di anno in anno sia, non soltanto ricco, ma crescente il protagonismo femminile. Nella diplomazia le intese siglate e disposte da donne hanno mediamente una efficacia maggiore di quelle definite da uomini. Non è solo nella diplomazia che ci si avvantaggia dalla presenza femminile, ma dappertutto. Per questo è un piacere vedere una rassegna di protagonismo femminile così rilevante in tanti settori diversi. E’ un’indicazione di come in tutti i settori cresce il protagonismo femminile”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con le vincitrici del premio Marisa Bellisario, accompagnate dalla presidente della Fondazione, Lella Golfo.

“C’è stata una continua successione di tappe significative che hanno cambiato la nostra società: penso alla grande riforma del diritto di famiglia. Tutte tappe dovute all’attività, allo studio, all’impegno e alla determinazione di donne che hanno cambiato il volto del Paese – ha aggiunto il capo dello Stato -. Anche la legge Golfo, fatta in ricordo di Marisa Bellisario, con buoni risultati. E’ come se ci fosse un passaggio di testimone, di responsabilità da una generazione all’altra. E’ un discorso complessivo e corale, un’articolazione ampia di una versatilità, di una capacità di protagonismo del mondo femminile di cui abbiamo un grande bisogno dappertutto”, ha concluso Mattarella.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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