Moto contro muretto nel leccese, morto 16enne: grave un coetaneo

(Adnkronos) –

Un giovane di 16 anni è morto e un suo coetaneo è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto giovedì sera sulla strada provinciale 363 tra Maglie e Cutrofiano, in provincia di Lecce. Viaggiavano a bordo di una motocicletta, una Voge r125. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Corigliano d’Otrano che hanno accertato il decesso del giovane nato a Tricase ma residente a Cursi mentre l’altro passeggero, sempre 16enne, originario della Siria e residente a Cursi è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso e trasferito in rianimazione.

La moto per cause in corso di accertamento è uscito autonomamente di strada urtando contro un muro a secco e un palo della segnaletica stradale. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il pubblico minsitero di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari.