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Petrolio, Confindustria:rischio scarsità non azzerato,in estate fase critica

| 26 Giugno 2026 12:00 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 26 giu. (askanews) – Il prezzo del petrolio è in discesa, ma il rischio scarsità non è azzerato: in estate la fase critica. A lanciare l’allarme è il Centro Studi di Confindustria con la Congiuntura Flash.

Nonostante l’accordo Usa-Iran, sono ancora poche le petroliere che passano lo Stretto e serviranno mesi per tornare alla normalità. Il prezzo del Brent, però, negli ultimi giorni è sceso (74 dollari al barile il 24 giugno), poco sopra i livelli medi di febbraio (69 dollari), da un picco di 104 in media a maggio. Il prezzo del gas scende meno (41 euro/mwh il 24/6, 45 la media mensile), rimanendo per il quarto mese consecutivo sopra il livello di febbraio (33 euro in media).

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