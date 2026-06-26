Piaggio, entrano nel vivo le celebrazioni a Roma degli 80 anni della Vespa

Roma, 26 giu. (askanews) – Sono entrate nel vivo le celebrazioni per gli 80 anni di Vespa al Foro Italico. Il “Vespa Village” allestito nella Capitale, spiega il gruppo Piaggio con un comunicato, ospita “vespisti provenienti da ogni parte del mondo e numerosi appassionati”.

“Ieri – si legge – si è conclusa la giornata di apertura di VESPA ROMA 2026 – 80 YEARS OF AN ICON con lo showcase di Ditonellapiaga e la musica di Dj Molella. Il Vespa Stadio dei Marmi, in particolare, ha attirato anche migliaia di persone che, in uno scenario unico al mondo, si sono immerse nell’universo Vespa con l’esposizione della gamma e lo shop ufficiale, mentre l’intrattenimento del palco di Radio Deejay continua ogni giorno fino a mezzanotte”.

Tra le tante attività svolte, le sfide del Campionato Europeo Vespa Rally, nelle quali i “vespisti” si sono misurati in prove speciali con tratti cronometrati a media imposta e sulla navigazione con RoadBook. Il Campionato Mondiale di Gimkana, come da tradizione, ha invece visto numerose Vespa impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, per testare agilità, equilibrio e concentrazione.

Lo spettacolo vedrà il culmine nella Vespa Parade in programma domani, sabato 27 giugno, quando sfileranno migliaia di Vespa, “per celebrare come mai prima un mito italiano”.