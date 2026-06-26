Progetto Topclub, studenti a scuola di sicurezza stradale con la Fiat Topolino

ROMA (ITALPRESS) – FIAT conclude con successo il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni nelle scuole italiane con la seconda edizione di “TOPCLUB – A scuola di Sicurezza Stradale con FIAT”, il progetto educational dedicato ai giovani per promuovere una cultura della mobilità responsabile, sostenibile e consapevole. La scuola rappresenta un presidio fondamentale per la crescita dei cittadini di domani: in questo contesto, la sicurezza stradale non è solo rispetto delle regole, ma un valore centrale per il benessere collettivo. Comprendere le dinamiche della strada e sviluppare comportamenti corretti è un passo essenziale per diventare guidatori responsabili. Promossa da FIAT in collaborazione con UNASCA e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’iniziativa – ideata e gestita da NEWAYS – ha coinvolto, nell’anno scolastico 2025-2026, 747 classi e 17.983 studenti delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale.

Il progetto mira a sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale e della mobilità elettrica, promuovendo comportamenti corretti indipendentemente dal mezzo utilizzato: dalla bicicletta all’auto, dal monopattino alla microcar, fino agli spostamenti a piedi e con il trasporto pubblico. Un ruolo chiave sarà svolto anche da insegnanti e famiglie, per amplificare l’impatto educativo e favorire un approccio condiviso e responsabile alla mobilità. Al centro dell’iniziativa si conferma FIAT Topolino, innovativo quadriciclo elettrico 100% guidabile a partire dai 14 anni. Compatta, accessibile e sostenibile, Topolino rappresenta una nuova soluzione di mobilità urbana che contribuisce a ridurre le emissioni e a offrire uno strumento concreto per muoversi in modo responsabile ed eco-friendly. Grazie al suo successo commerciale, FIAT Topolino è oggi il quadriciclo elettrico più venduto in Italia, confermandosi come punto di riferimento nel segmento della nuova micro-mobilità urbana.

Il progetto si articola in due fasi complementari.

Formazione in classe. Le classi aderenti hanno ricevuto un kit didattico digitale, sviluppato in linea con le Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’Educazione civica.

Il percorso formativo include sei moduli didattici dedicati a mobilità elettrica e sostenibile, approfondimenti su sicurezza stradale, dati statistici italiani ed europei, focus su comportamenti corretti alla guida e contenuti su patente e autoscuola. Al termine del percorso, gli studenti hanno completato un questionario finale per verificare le competenze acquisite e ottenere un attestato valido per crediti formativi, in accordo con il proprio istituto. La compilazione del test ha consentito inoltre di partecipare al Concorso a Premi TOPCLUB: tra i partecipanti che risponderanno correttamente sarà estratto un vincitore che riceverà una FIAT Topolino in comodato d’uso gratuito per sei mesi, insieme a un voucher da 500 euro per l’acquisto d i materiale tecnologico destinato alla propria scuola.

La seconda fase del progetto ha previsto un tour di 20 incontri formativi nelle scuole aderenti, durante i quali esperti di UNASCA e della Polizia di Stato hanno approfondito le tematiche della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, coinvolgendo attivamente gli studenti. I ragazzi hanno inoltre avuto l’opportunità di esplorare i principi della guida elettrica e di partecipare a test drive a bordo di FIAT Topolino, sotto la supervisione di driver professionisti, direttamente negli spazi degli istituti scolastici. Il percorso di incontri si è concluso con un appuntamento speciale, presso la sede torinese di Stellantis Italia, che ha coinvolto le famiglie e i loro figli con più di 14 anni. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di condivisione e sensibilizzazione, estendendo i valori del progetto non solo agli studenti ma anche al contesto familiare, per promuovere una cultura della sicurezza stradale sempre più diffusa e partecipata.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).