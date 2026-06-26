Sorteggiati i tabelloni di Wimbledon 2026, Sinner debutta contro Kecmanovic

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale sull’erba londinese con sette azzurri al via. Jannik Sinner, campione in carica e testa di serie numero 1, debutterà con il serbo Miomir Kecmanovic; ha un possibile terzo turno con il peruviano Ignacio Buse, un ottavo con Casper Ruud o Luciano Darderi e un eventuale quarto di finale con Daniil Medvedev. Nella sua metà di tabellone anche Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Flavio Cobolli, nona forza del seeding e reduce dalla finale del Roland Garros, se la vedrà subito con l’argentino Mariano Navone. Luciano Darderi, numero 14 del torneo, esordirà contro lo statunitense Ethan Quinn. Così gli altri italiani: Matteo Arnaldi (32)-Quentin Halys (Fra); Lorenzo Sonego-Tomas Martiun Etcheverry (Arg); Mattia Bellucci-Zachary Svajda (Usa); Matteo Berrettini-Stan Wawrinka (Sui).

PAOLINI SUBITO CON MONTGOMERY, COCCIARETTO-WANG E GRANT-BOULTER

Sorteggiato anche il tabellone femminile, dove sono tre le azzurre in gara: Jasmine Paolini, finalista nel 2024, e Tyra Grant, promossa dalle qualificazioni al suo primo main draw Major, sono state inserite nella parte bassa del draw, quella presieduta dalla campionessa del 2022 Elena Rybakina, mentre Elisabetta Cocciaretto è capitata nella parte alta del draw, quella presieduta dalla regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka. La prima a scendere in campo sarà proprio Cocciaretto, attesa lunedì dalla cinese Xinyu Wang; martedì toccherà invece a Paolini, testa di serie numero 13, che se la vedrà con la statunitense Robin Montgomery (USA), e Grant, impegnata contro la britannica Katie Boulter.

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