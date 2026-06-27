Carburanti, Urso convoca le 4 maggiori compagnie petrolifere il 30 giugno

Roma, 27 giu. (askanews) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 30 giugno, alle ore 17.30, a Palazzo Piacentini, i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia: Api-Ip, Eni, Q8 e Tamoil.

La riunione, riporta una nota, avrà la finalità di fare il punto sull’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti a seguito del Memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran e del conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz.

Il ministro Urso, ricorda il Mimit, aveva già convocato le compagnie il 9 aprile al Mimit al fine di evitare fenomeni speculativi alla pompa a seguito dei ribassi sulle quotazioni del greggio richiedendo un adeguamento dei prezzi tempestivo.