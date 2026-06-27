FS, Salvini: “Per il nuovo Amministratore la soluzione sarà interna”

Roma, 27 giu. (askanews) – Per il novo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato “la soluzione sarà interna: ci lavorerà qualcuno che già si occupa di Ferrovie da tanto tempo”. L’attuale Ad di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio è uno dei possibili nomi, “è bravo”, ha detto il ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, “ma ce ne sono altri”, ha precisato. Ad ogni modo l’uscita di Stefano Donnarumma “non dipende dai servizi” del gruppo FS, ha affermato a margine di ExpoAid 2026, al Palacongressi di Rimini.

“Precisiamo che con quei numeri alla mano, poi si può sempre far meglio, rispetto a giugno dell’anno scorso la puntualità è aumentata del 7%, nonostante il caldo e nonostante i cantieri”, ha rilevato Salvini. “Le ferrovie italiane sono quelle che a livello europeo hanno un maggior tasso di efficienza. L’avvicendamento ai vertici non dipende dai servizi, si è chiusa la fase più complicata che era quella Pnrr, che va a chiudersi in estate, si apre la fase 2 di gestione di una nuova struttura – ha spiegato Salvini – che grazie anche a questi cantieri, che comportano i ritardi, a lavori conclusi sarà la più moderna, efficiente e veloce d’Europa”.

“Se non facessimo i lavori che stiamo facendo ci sarebbe il colasso – ha proseguito – tenete presente che in grandi paesi europei in questi giorni per il caldo la circolazione o è ferma o è sospesa”.

Ad ogni modo “il prossimo amministratore lo sceglieremo internamente, fra i ferroviari, non ci saranno nomine politiche, partitiche esterne, la soluzione sarà interna, quindi ci lavorerà qualcuno che già si occupa di ferrovie da tanto tempo”. Tra le possibili soluzione “ci sta Strisciuglio ma ce ne sono altri, Gian Piero Strisciuglio è attualmente amministratore di Trenitalia, ha fatto l’amministratore legato di Rfi, è bravo, come ci sono altre decine di dirigenti nati e cresciuti in Ferrovie altrettanto bravi. Appena ci sarà l’uscita concordata di Stefano Donnarumma – ha concluso Salvini – che ringrazio per l’enorme impegno e l’enorme lavoro svolto, ci sarà la nuova squadra”.