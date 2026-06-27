Il Senegal travolge 5-0 l’Iraq e spera nei sedicesimi

TORONTO (CANADA) (ITALPRESS) – Il Senegal vince 5-0 contro l’Iraq nella terza e ultima giornata del gruppo I e spera ancora nella qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Nella classifica delle terze classificate i senegalesi hanno superato Corea del Sud e Scozia, tra le squadre finora a quota 3 punti la nazionale di Thiaw è quella con la migliore differenza reti (+2), ma per festeggiare bisognerà ancora attendere la fine della fase a gironi.

Prima del calcio d’inizio sono state ricordate, con un minuto di silenzio, le vittime del tremendo terremoto che nelle scorse ore ha colpito il Venezuela. I senegalesi hanno trovato subito il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, col colpo di testa di Seck deviato da Diarra. Dopo nove minuti la partita è cambiata nuovamente, Sulaka ha commesso fallo per chiara occasione da gol su Mane, dopo una revisione al Var Taylor ha tolto il cartellino giallo estraendo quello rosso. L’Iraq è andato in totale confusione con l’uomo in meno, il Senegal ha sfiorato a più riprese il 2-0, Ismaila Sarr si è divorato il raddoppio calciando alto da pochi passi. Al termine del primo hydration break, l’Iraq ha cercato di reggere nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Thiaw ha invece faticato a costruire gioco in fase offensiva. Al 33′ Jakobs ha tentato il mancino dal limite, il pallone è terminato però sul fondo. L’altro tentativo, prima del fischio finale del primo tempo, è stato quello di Mane, l’attaccante dell’Al-Nassr ha sfiorato la traversa. La ripresa è iniziata col Senegal in avanti per cercare di ritoccare la differenza reti: Sarr ha provato a sorprendere il neo entrato Hassan, che però ha neutralizzato la conclusione pericolosa. Dopo pochi minuti, all’11’, Camara ha scippato il pallone a Iqbal, per lo stesso Sarr è stato semplicissimo trovare il 2-0 da dentro l’area piccola. Tre minuti più tardi Pape Gueye, entrato da pochi istanti, ha segnato il 3-0 con una conclusione a giro dalla distanza imparabile per Hassan. Il centrocampista del Villarreal, al 26′, ha trovato la doppietta con una gran conclusione di controbalzo dopo la sponda di Jackson. Nel quarto d’ora finale ci ha provato anche Mane, l’ex Liverpool ha però colpito il palo. Al 37′ è arrivato il 5-0 di Iliman Ndiaye, con una conclusione violenta sul primo palo arrivata dopo un recupero palla dell’attaccante del Como Diao. La vittoria del Senegal estromette di fatto la Scozia dalle otto migliori terze, la squadra di Thiaw dovrà ora attendere i risultati degli altri gironi per capire se avrà la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di finale. I cinque gol rimangono comunque un record, il Senegal è la prima nazionale africana a segnare un pokerissimo nella storia del Mondiale.

– foto Ipa Agency –

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