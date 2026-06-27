Il sindaco Basso ha sposato il collega Bazzo, anche Mara Venier alla festa post nozze

(Adnkronos) – Oggi alle 17 il sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso, e quello della Lega di Carlino (Udine), Loris Bazzo, si sono sposati col rito dell’unione civile a Villa Cattaneo a Villanova di Pordenone. A officiare il rito civile il 90enne Alvaro Cardin, decano dei sindaci democristiani di Pordenone. Alla festa di matrimonio, organizzata nella tenuta agricola Valle Ca’ del Lovo a Carlino, sono attese oltre 500 persone tra parenti, amici e ospiti, tra questi è attesa anche Mara Venier.