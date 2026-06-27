Urso: micro, piccole e medie imprese cuore e eccellenza del Made in Italy

Roma, 27 giu. (askanews) – “Nella Giornata internazionale delle micro, piccole e medie imprese celebriamo il cuore del sistema produttivo italiano: realtà profondamente radicate nei territori, capaci di custodire competenze e tradizioni e, al tempo stesso, di innovare, competere e portare nel mondo l’eccellenza del Made In Italy”. Lo afferma il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso con un messaggio su X.

“In questa direzione va la prima legge annuale sulle Pmi che abbiamo fortemente voluto. Un punto di svolta importante, atteso per più di un decennio, che punta a ridare competitività alle imprese delegando il governo a realizzare la riforma dell’artigianato, quella delle centrali consortili e dei Confidi – prosegue – nonché il riordino della disciplina delle startup e delle PMI innovative”.

“Un impegno concreto – rivendica Urso – per rendere il nostro sistema produttivo più forte, resiliente e capace di affrontare le sfide dei mercati globali”.