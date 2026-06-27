“Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon” è entrata nel vivo

ROMA (ITALPRESS) – Sono entrate nel vivo, in tutta Roma e soprattutto al Foro Italico, sede del Vespa Village, le celebrazioni per gli 80 anni di un mito italiano, Vespa.

Conclusa giovedì la giornata di apertura di “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon” con lo showcase di Ditonellapiaga e la musica di Dj Molella, la festa è proseguita ieri con ancora più partecipazione da parte dei Vespisti provenienti da ogni parte del mondo e dei tantissimi appassionati che hanno visitato il Vespa Village.

Il Vespa Stadio dei Marmi, in particolare, ha attirato anche migliaia di persone che si sono immerse nell’universo Vespa con l’esposizione della gamma e lo shop ufficiale, mentre l’intrattenimento del palco di Radio Deejay continua ogni giorno fino a mezzanotte.

Oltre alla t-shirt e alla felpa Vespa Roma 2026, dedicate espressamente a questo evento unico, al Vespa Shop il pubblico ha l’opportunità di scoprire l’ampia collezione 80th Anniversary, e l’esclusiva collaborazione con Assouline, brand di lusso conosciuto in tutto il mondo, da cui nascono il casco dedicato e il pregiato volume fotografico Vespa.

Tra le tante attività dedicate alla community Vespa, si sono svolte le sfide del Campionato Europeo Vespa Rally, nelle quali i Vespisti si sono misurati in Prove Speciali con tratti cronometrati a media imposta e sulla navigazione con RoadBook. Il Campionato Mondiale di Gimkana, come da tradizione, ha invece visto numerose Vespa impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, per testare agilità, equilibrio e concentrazione.

Roma ha già abbracciato con i suoi luoghi iconici le migliaia di Vespa che già da giorni si incontrano, a qualsiasi ora, per le più belle vie del centro. Uno spettacolo incredibile che vedrà il culmine nella Vespa Parade in programma domani, sabato 27 giugno, quando sfileranno migliaia di Vespa, per celebrare come mai prima un mito italiano.

L’accesso a “Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon” è libero, registrandosi sul sito dell’evento roma2026.vespa.com.

– Foto ufficio stampa Piaggio –

(ITALPRESS).