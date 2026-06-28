Al Settecolli nei 50 sl altro record italiano per Sara Curtis

ROMA (ITALPRESS) – Sara Curtis (Esercito/CS Roero) è terza nei 50 stile libero femminili del Trofeo Settecolli 2026. La 19enne piemontese nuota il record italiano di 24″09 e si arrende alla svedese Sarah Sjostroem, seconda in 23″86, e soprattutto alla statunitense Gretchen Walsh, che firma il nuovo record del mondo in 23″55.

Sugli spalti del Foro Italico, ad applaudire Curtis e Wlash, fra gli altri, il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il presidente della Fin, Paolo Barelli.

La giovane azzurra, 19enne, in questa edizione del Settecolli ha centrato il record europeo nei 50 dorso e i primati nazionali sia nei 100 che nei 50 stile libero.

“Questa gara e i 100 stile di ieri dimostrano che la velocità è ormai a livelli altissimi. Sono felicissimma. La finale è stata di un altro mondo. Sono contenta anche del record iridato di Gretchen Walsh”. Così Sara Curtis, ai microfoni di Sky Sport, dopo il record italiano di oggi. “È una grandissima fortuna aver nuotato nella stessa gara di un record del mondo. Sapevo di poter fare un altro record italiano: è stato veramente un grande weekend. Sono felice dei complimenti ricevuti da Walsh. Dedico questi risultati ai miei genitori”, ha aggiunto Curtis.

– foto Ipa Agency –

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