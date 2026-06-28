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F1, oggi Gp Austria – Diretta

| 28 Giugno 2026 16:01 | 0 commenti

F1, oggi Gp Austria – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 28 giugno, si corre il Gp d’Austria sul circuito del Red Bull Ring. A scattare dalla pole, alle ore 15, sarà il pilota della Mercedes George Russell, davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, con l’altra Freccia d’argento, a seguire Max Verstappen con la Red Bull e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.  

Dove vedere il Gran Premio? Il Gp d’Austria sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW. 

La F1 correrà anche nel prossimo fine settimana a Silverstone, sede del Gp d’Inghilterra.  

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