Fancy Food, Lollobrigida: qualità nostro cibo elemento di valore aggiunto

New York, 28 giu. (askanews) – “Siamo la nazione più importante al mondo nel settore del cibo, e non solo, grazie alle nostre grandi eccellenze. Per noi il cibo non è solo nutrimento è un modo di essere, uno stile riconosciuto come patrimonio immateriale dell’umanità, dunque qualcosa che vale per tutti come paradigma di benessere”. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, presso il padiglione Italia del Summer Fancy Food a New York.

“L’immaterialità del risultato – ha aggiunto Lollobrigida – ci riempie di orgoglio però noi puntiamo anche alla materialità del risultato, trasformandolo in ricchezza e lavoro. Ed è per questo che il Governo accompagna i nostri straordinari imprenditori, che ringrazio per la presenza qui e in tutto il mondo e per aver scelto di garantire la qualità come elemento di valore aggiunto”.

Produrre cibo di qualità, ha spiegato Lollobrigida, “costa di più, significa rispettare i diritti dei lavoratori, i diritti dell’ambiente, il benessere e la salute. Per noi è una scelta obbligata, siamo una piccola nazione, non resisteremmo in una competizione dove tutto è uguale e dove la sfida è su qualche centesimo di prezzo”.