Lunedì l’esordio di Sinner a Wimbledon, attesa per Serena, Alcaraz verso il rientro

ROMA (ITALPRESS) – Domani si alza il sipario su Wimbledon, con le prime sfide dei main draw di singolare: il day 1 in questa edizione è riservato ai match della parte alta sia del tabellone maschile che di quello femminile. Come da tradizione – che da queste parti è una roba seria – ad aprire il programma sul mitico Centre Court (alle 14.30 italiane) sarà il campione in carica Jannik Sinner: il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire sempre sul Centrale esordio anche per la regina del tennis mondiale Aryna Sabalenka, opposta anche lei ad una giocatrice serba, Teodora Kostovic, proveniente dalle qualificazioni. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in sette edizioni dello Slam britannico: il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Yibin Wu. Sul Court 1 Daniil Medvedev, ottava testa di serie, contro il croato Marin Cilic, finalista nell’edizione del 2017 (secondo match), e Mirra Andreeva, quinta favorita del seeding, fresca di primo trionfo Slam al Roland Garros, che trova dall’altra parte della rete l polacca Magda Linette. Ultimo match sul Court 2 per la statunitense Coco Gauff, settima testa di serie, che inizia il suo torneo contro la tedesca Tamara Korpatsch

In casa Italia esordio anche per Cocciaretto e Darderi. Nel secondo match (dalle 12 italiane) sul Court 10 Elisabetta Cocciaretto deve vedersela con la cinese Wang Xinyu, reduce dalla finale di Bad Homburg. Terzo match (dalle 12 italiane) sul Court 15 per Luciano Darderi, 14esima testa di serie, opposto allo statunitense Ethan Quinn, reduce dalla finale di Maiorca.

IL RITORNO DI SERENA: MARTEDÌ IL DEBUTTO

The Queen is back. La Regina è tornata. Serena Williams, una delle migliori tenniste di tutti i tempi, con ben 23 trofei di singolare del Grande Slam in bacheca, è pronta a calcare, da martedì, nuovamente i campi in erba di Wimbledon, dove ha trionfato sette volte in singolo (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016), in sei occasioni in doppio (2000, 2002, 2008, 2009, 2012 e 2016) e una volta nel misto (1998).

La 44enne statunitense, mamma di due bambine, non vuole però illudere nessuno, dai tifosi ai familiari. “Non sono stata sicura fino a domenica scorsa di accettare l’invito per il singolare. Avevo dei dubbi, poi ho pensato che non tutti i giorni Wimbledon offre una wild card a qualcuno. Potrei nominare forse una manciata di persone. Ho avuto la fortuna di essere una di quelle persone. Ho pensato di dover cogliere davvero questa opportunità. Chissà se ci arriverò mai di nuovo. Potrebbe essere l’ultima volta e mi sono detta di provarci. Mi godrò l’epserienza”, ha affermato Serena Williams.

La statunitense sarà in campo, sul Centrale di Londra, martedì: giocherà al primo turno contro la ventenne australiana Maya Joint. Una sfida generazionale, in pratica. “Per me la carriera è sempre stata un percorso in salita. Certo, nei momenti belli è stata una discesa, ma questo per dire che quando si vuole fare qualcosa di grande, bisogna scegliere la strada in salita”, ha spiegato Serena Williams. “Posso solo dire che bisogna sempre credere in sé stessi, anche quando un sogno sembra troppo grande per essere realizzato”, ha puntualizzato la statunitense.

“Mi aspetto di essere nervosa, come sempre nella mia carriera. Il nervosismo dimostra l’amore e la passione che ci metto. Però, rispetto a prima, cercherò di godermi un po’ di più la cosa. L’avversaria? Sicuramente mi conosce. Credo sia normale, da parte delle altre, avere un po’ di incertezza nell’affrontarmi: è un segno di rispetto, perché sanno cosa attendersi”, ha concluso Serena Williams.

ALCARAZ TORNA IN CAMPO

Mentre Jannik Sinner si prepara a esordire domani, da campione in carica, a Wimbledon, il numero due del mondo, Carlos Alcaraz, assente sia al Roland Garros che da domani sull’erba di Londra, sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Il tennista spagnolo, fermo dal torneo di Barcellona per un infortunio al polso, sembra sulla via del recupero.

Lo stesso giocatore nato a El Palmar ha postato sui suoi social un video nel quale gioca a muro con la racchetta di nuovo sulla mano destra, a ritmo però molto blando. Finora aveva ripreso confidenza con l’attrezzo soltanto con la sinistra. Il video, nel giro di un paio di ore, è diventato virale sul web. Alcaraz ha messo nel mirino i Masters 1000 di Montreal (dal 6 al 12 agosto) e di Cincinnati (13-23 agosto), per rientrare nel circuito internazionale e preparare al meglio gli Us Open, al via a fine agosto.

– Foto Ipa Agency –

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