MotoGp Assen, brutta caduta per Bezzecchi, portato in ospedale

Roma, 28 giu. (askanews) – Paura per Marco Bezzecchi, protagonista di una bruttissima caduta nel corso del Gran Premio d’Olanda di MotoGP ad Assen, avvenuta in curva 15, in un punto ad altissima velocità del tracciato. Il pilota dell’Aprilia cade in uscita di curva ed è sbalzato nella via di fuga, dove compie numerose rotazioni su sé stesso, con diverse capriole che lo portano a urtare più volte il corpo sull’asfalto e sulla ghiaia.

L’impatto appare subito molto violento e richiama immediatamente l’attenzione dei commissari di percorso e dei soccorsi, che intervengono rapidamente sul luogo dell’incidente. Bezzecchi, nonostante la dinamica della caduta e la violenza delle rotazioni, rimane sempre cosciente all’interno della via di fuga, elemento che contribuisce a rassicurare immediatamente il paddock e il team.

Il pilota viene quindi immobilizzato e trasportato al centro medico del circuito di Assen per i primi controlli clinici. Le verifiche mediche vengono svolte in via precauzionale, vista la dinamica dell’incidente e le numerose sollecitazioni subite durante la scivolata. Le condizioni generali vengono monitorate con attenzione dallo staff sanitario della MotoGP, mentre il team Aprilia segue costantemente l’evoluzione della situazione.

Dopo le visite di rito al centro medico, Aprilia diffonde un comunicato ufficiale nel quale viene confermato che il pilota è cosciente e che, per ulteriori accertamenti, viene disposto il trasferimento precauzionale all’ospedale di Groningen. La decisione viene presa per garantire controlli più approfonditi e una valutazione completa dopo la violenta caduta avvenuta in gara.

“A seguito della caduta durante il Gran Premio di Assen, Marco Bezzecchi è stato immediatamente ricoverato presso il Centro Medico del circuito, dove è stato sottoposto a una valutazione approfondita da parte dello staff medico, incluso il Direttore Medico della MotoGP, il Dott. Ángel Charte. Gli esami clinici iniziali hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenta una normale mobilità in tutti e quattro gli arti, senza segni immediati di gravi complicazioni neurologiche o sistemiche. Tuttavia, a causa del forte dolore e cervicale derivante dall’impatto, l’équipe medica ha deciso di trasferire Bezzecchi all’Ospedale Universitario di Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen). Questo trasferimento gli consentirà di sottoporsi a esami diagnostici completi e scansioni specialistiche per escludere definitivamente eventuali lesioni sottostanti e garantire un percorso di recupero sicuro.

Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi non appena saranno disponibili i referti medici ufficiali dell’ospedale”.