MotoGP, Ordine d’arrivo e classifica piloti, guida Martin

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Roma, 28 giu. (askanews) – Questo l’ordine d’arrivo e la classifica del mondiale Piloti dopo il MotoGp di Assen:
Ordine d’arrivo: 1. Ai Ogura (Aprilia) 40:21.905; 2. Raul Fernandez (Aprilia) +2.004; 3. Jorge Martin (Aprilia) +3.512; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +9.315; 5. Alex Marquez (Ducati) +10.140; 6. Marc Marquez (Ducati) +10.288; 7. Enea Bastianini (KTM) +10.388; 8. Fabio Quartararo (Yamaha) +19.039; 9. Brad Binder (KTM) +19.383; 10. Alex Rins (Yamaha) +20.302; 11. Luca Marini (Honda) +20.669; 12. Maverick Viñales (KTM) +36.755; 13. Jack Miller (Yamaha) +37.244; 14. Diogo Moreira (Honda) +38.127; 15. Augusto Fernandez (Yamaha) +60.368; 16. Cal Crutchlow (Honda) +70.356. Ritirati: Francesco Bagnaia, Toprak Razgatlioglu, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Joan Mir.
Classifica: 1. Jorge Martin (Aprilia) 193; 2. Marco Bezzecchi (Aprilia) 186; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 177; 4. Ai Ogura (Aprilia) 168; 5. Marc Marquez (Ducati) 153; 6. Raul Fernandez (Aprilia) 138; 7. Pedro Acosta (KTM) 133; 8. Francesco Bagnaia (Ducati) 130; 9. Alex Marquez (Ducati) 78; 10. Fermin Aldeguer (Ducati) 76; 11. Luca Marini (Honda) 70; 12. Enea Bastianini (KTM) 69; 13. Brad Binder (KTM) 60; 14. Fabio Quartararo (Yamaha) 45; 15. Franco Morbidelli (Ducati) 43; 16. Diogo Moreira (Honda) 43; 17. Johann Zarco (Honda) 34; 18. Joan Mir (Honda) 26; 19. Alex Rins (Yamaha) 18; 20. Jack Miller (Yamaha) 11; 21. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 11; 22. Maverick Viñales (KTM) 11; 23. Iker Lecuona (Ducati) 9; 24. Augusto Fernandez (Yamaha) 5; 25. Jonas Folger (KTM) 0; 26. Michele Pirro (Ducati) 0; 27. Cal Crutchlow (Honda) 0.
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