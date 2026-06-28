Poco Portogallo e tanta Colombia, 0-0 a Miami

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Portogallo non va oltre lo 0-0 contro un’ottima Colombia nell’ultima giornata dei Mondiali 2026. La squadra di Martinez non brilla contro i sudamericani e termina al secondo posto nel girone K con 5 punti. Primo tempo equilibrato, con qualche squillo di Bruno Fernandez ad animare il Portogallo. Nella seconda frazione la Colombia sale fisicamente e tecnicamente e mette in grande difficoltà i lusitani, che nell’ultima mezz’ora di gioco vanno in apnea e difendono il pari. La squadra di Lorenzo chiude con merito al primo posto nel girone e ai sedicesimi se la vedrà con il Ghana (4 luglio, ore 3.30). Il Portogallo si giocherà un posto negli ottavi di finale con la Croazia (3 luglio, ore 1), con un potenziale incrocio con la Spagna per contendersi i quarti.

In avvio di match subito pericoloso Luis Diaz, che viene rimpallato dopo aver provato un destro dal limite dell’area. Tanta qualità della Colombia e Portogallo in affanno nei primi minuti: Cordoba va via in campo aperto ma trova la respinta pronta di Diogo Costa. Il primo tiro della squadra di Martinez porta la firma di Cristiano Ronaldo, con una punizione rasoterra da oltre 30 metri. La vera chance capita sul piede di Bruno Fernandez, che calcia in area da distanza ravvicinata ma Vargas salva il risultato con un grande riflesso.

Nel secondo tempo il Portogallo continua a cercare l’1-0, ma la Colombia riesce ad alleggerire spesso uscendo con qualità dal basso. Nei primi dieci minuti ci prova solo Joao Felix, con una girata di testa in area che termina alta sopra la traversa. La squadra di Martinez si sbilancia e la Colombia si rende pericolosa in contropiede. Luis Diaz non si prende sulla fascia, imbuca per Rios, che a rimorchio prova il piattone sul primo palo mancando il bersaglio di pochi centimetri. Superata l’ora di gioco sono i sudamericani a fare la partita, con Puerta che prova la botta di destro dalla distanza sfiorando il palo alla destra di Diogo Costa. Nel finale continua a comandare la Colombia, che non trova il gol dell’1-0, ma conserva il primato nel girone.

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