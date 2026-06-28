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Tragico schianto a Cutro, morto un 18enne: gravi due minori

| 28 Giugno 2026 13:02 | 0 commenti

Tragico schianto a Cutro, morto un 18enne: gravi due minori

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Tragedia nella notte a Cutro, in provincia di Crotone dove, intorno alle 2.40 lungo la via Nazionale, si è verificato un incidente autonomo da parte una VW Golf. Il conducente, un ragazzo di Crotone di appena diciotto anni, è deceduto nell’impatto contro un albero, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. A bordo della vettura viaggiavano altri due minori, di 17 e 16 anni, entrambi ricoverati all’ospedale di Crotone in gravi condizioni, uno dei quali in Rianimazione.  

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane vittima non aveva ancora conseguito la patente e guidava con il foglio rosa. Sull’accaduto sono in corso le indagini, affidate ai carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Crotone e della Stazione di Cutro.  

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