BMW Italia chiude il primo semestre in crescita del 6,2% a livello di Gruppo

MILANO (ITALPRESS) – BMW Italia ha chiuso un semestre positivo, facendo registrare una crescita del 6,2% a livello di Gruppo. Nei primi sei mesi, infatti, sono state immatricolate 50.410 unità dei marchi BMW e MINI suddivise in 40.684 BMW (+2,4%) e 9.726 MINI (+25,6%). Positive anche le performance delle vetture elettriche che hanno raggiunto le 4.232 unità, in crescita del 14,3%, così suddivise: 3.183 BMW (+25,2%) e 1.049 MINI (-9,6%).

Anche le automobili elettrificate BMW sono in aumento (+39,2%) e hanno raggiunto le 6.838 unità. BMW Motorrad ha mantenuto sia la leadership nel mercato premium sia nei segmenti oltre 500cc e oltre 750cc con 9.702 (-3,2%) moto e scooter venduti in sei mesi. La performance del singolo mese di giugno è stata in linea con quella del 2025. Complessivamente sono state immatricolate 8.003 unità dei brand BMW e MINI (-0,3%). Il brand BMW ha raggiunto le 6.431 unità (-3,9%), mentre il brand MINI con 1.572 unità ha fatto segnare un +17,5%. Positive anche le performance delle vetture elettriche che hanno raggiunto a livello di Gruppo le 1.112 (889 BMW e 223 MINI) unità nel mese (+62,3%), mentre le elettrificate sono calate (-28,5%), raggiungendo le 876 unità del marchio BMW. BMW Motorrad ha venduto 2.174 moto e scooter (+5,8%).

foto: ufficio stampa BMW Group Italia

(ITALPRESS).